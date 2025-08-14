14 Августа 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экономика России замедлилась во втором квартале

По предварительным данным, ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 1,1% год к году.

Об этом заявил Росстат. В первом квартале экономика выросла на 1,4%. Экономисты сообщили Bloomberg, что ожидали более высокого роста показателя во втором квартале — на 1,5%.

В июне экономика РФ увеличилась на 1,1% в годовом выражении, в мае — на 0,8%, в апреле — на 1,4%, в марте — на 1,1%, в феврале — на 0,5% в январе — на 2,7%, следует из материалов Минэкономразвития. В министерстве указали на "продолжение охлаждения экономики" во втором квартале.

В июле инфляция на потребительском рынке составила 0,57% месяц к месяцу и 8,79% год к году. За год (июль 2025-го к июлю 2024-го) продукты питания подорожали на 10,79%, непродовольственные товары — на 4,07%, услуги — на 11,85%, сообщает Forbes.

Специалисты отмечают, что экономика России может уйти в рецессию уже в 2026 г. Этот сценарий вероятен даже в том случае, если продолжится смягчение Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП) нынешними темпами.

