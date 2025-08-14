Названо возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Возможная встреча лидеров России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Американская администрация подбирает место проведения встречи президентов, она может состояться не раньше, чем в конце следующей недели, сообщил телеканал CBS.

Трамп заявил, что, если его встреча с Путиным на Аляске пройдет хорошо, за ней может быстро последовать трехсторонний саммит с участием Зеленского. Глава Белого дома не уточнил деталей. При этом Трамп пригрозил Москве серьёзными последствиями, если российский лидер заблокирует мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Трамп возмутился прессой и экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, которые, по его мнению, заранее присудили "победу" в переговорном процессе с президентом России Путину.