В Госдуме предлагают разрешить предоставлять кредитную историю партнера до брака

Депутаты от фракции "Новые люди" в Госдуме обратились к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой предоставить возможность запрашивать кредитную историю будущего супруга до свадьбы.

Они считают, что кредитная история одного из будущих супругов напрямую влияет на принятие решения об оформлении общего кредита. Но кредитные организации обязаны сохранять тайну о счетах, депозитах и операциях клиентов, что исключает сейчас возможность узнать о набранных кредитах своего избранника или избранницы. По мнению депутатов, это повысит прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет семейным парам принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета, а также укрепит институт семьи и финансовую стабильность молодых семей, пишет ТАСС.

По данным ЦБ, число россиян, имеющих кредиты, достигло 50 млн. Это почти половина совершеннолетнего населения. Общая задолженность превышает 35 трлн рублей, за год она выросла более чем на 6 трлн, в основном за счет ипотеки. В среднем на одного заемщика приходится 0,7 млн рублей. При этом у 13 млн россиян три и более кредита, на них приходится более половины общей задолженности перед банками.



