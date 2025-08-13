Прокурор запросил для Варламова* восемь лет колонии

Прокурор запросил восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей для блогера Ильи Варламова*. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Варламову* заочно предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение требований к иноагентам и распространение ложной информации о ВС РФ. Обвинение считает, что последним Варламов* занимался "по мотивам политической ненависти".

В прокуратуре ранее заявили, что Илья Варламов* дважды в течение года привлекался к административной ответственности (штрафы) за публикации без указания на себя как на иноагента. Блогера объявили в международный розыск и заочно арестовали.

*признан в РФ иноагентом