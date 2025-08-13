Роскомнадзор заявил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор впервые официально признал, что начал блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенниками.

"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан", - сообщили в ведомстве.

"Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - говорится в заявлении ведомства.

"Борьба со звонками преступников ведётся последовательно. С 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества", - заявили в РКН.

Других ограничений функционала мессенджеров пока не вводится, добавили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве не стали уточнять, могут ли мошенники звонить гражданам в отечественных мессенджерах.

Ранее пользователи пожаловались на отсутствие возможности совершать звонки и видеозвонки в упомянутых выше мессенджерах.

*принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ