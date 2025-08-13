Заместитель уральского полпреда посетил Волонтерский центр Русской медной компании

По поручению полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги его заместитель Борис Кириллов посетил Волонтерский центр Русской медной компании "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, гостю провели экскурсию по центру, представили действующие волонтерские программы и рассказали о логистике распределения помощи в регионах. Кириллов отметил, что деятельность центра заслуживает самой высокой оценки.

"Волонтерский центр РМК "Сила Урала" занимает уникальное место в российском добровольческом движении. Это яркий пример того, как крупный бизнес выступает социальным партнером государства и общества. Благодаря вашей работе тысячи людей по всей стране получают реальную помощь. Ваши инициативы вдохновляют и формируют культуру взаимопомощи, патриотизма и ответственности", - заявил заместитель уральского полпреда.

На встрече обсудили работу волонтеров в сфере оказания социальной помощи и поддержки незащищенных слоев населения, добровольческое сопровождение спортивных и культурных событий, проведение Всероссийской акции "Елка желаний", а также поговорили про развитие корпоративного добровольчества. Борис Кириллов подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с Центром в рамках реализации государственной политики по поддержке гражданских инициатив. Такие проекты, по его словам, становятся ориентиром не только для бизнеса, но и для органов власти.

"Ежегодно наш центр реализует 14 масштабных проектов: это помощь при ЧС, зоо- и эковолонтерство, оказываем адресную помощь, развозим продуктовые наборы нуждающимся, наши волонтеры проводят мастер-классы для пациентов Детского хосписа, а также проводят Добрые уроки в школах и учат ребят заботиться об окружающей среде. Мы стараемся показать, что волонтерство – это интересно и познавательно. Сотрудничество с представителями власти для нас очень важно, оно открывает новые возможности для развития социальных проектов, вместе мы сможем сделать гораздо больше добрых дел", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Также Борис Кириллов вручил благодарственные письма троим представителям центра за развитие волонтерства на территории Уральского федерального округа.