В Госдуме объяснил рассылку уведомлений о воинском учете на "Госуслугах"

Уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета, которые россияне стали получать через "Госуслуги", не грозят мобилизацией или призывом на срочную службу, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В последние дни россияне, в том числе женщины и давно отслужившие мужчины в запасе, массово стали получать именные уведомления о постановке на воинский учет.

Это связано с актуализацией баз данных после того, как эта работа была переведена в электронный формат, пояснил Картаполов РБК.

По словам депутата, данные граждан, давно проходивших службу, сохранились в военкоматах в бумажном виде и сейчас их переносят в новую электронную систему, и сведения требуют актуализации.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

Минцифры России опровергло сообщения об уязвимости, позволяющей якобы получить данные граждан на сайте реестра электронных повесток. В министерстве заявили, что данные пользователей портала госуслуг надежно защищены, а взломать портал невозможно. Отмечается, что для защиты портала используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности.