Единые учебники по литературе и русскому языку начнут внедрять с 2027 года - Ямпольская

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для российских школ будут созданы до 2026 года, чтобы их поэтапно начали вводить в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. В ряде школ апробация учебников начнется уже с в следующем году. А учебники для начальной и основной школы будут вводиться на год позже – с 1 сентября 2028 года.

"Мы исходим из того, что учебники должны вызывать у ребёнка интерес к родному языку и родной литературе. Наша основная цель – попытаться привить современным детям эту любовь <…> На данный момент мы уже получили 68 анкет с предложениями, замечаниями, пожеланиями и запросами к будущим учебникам. Ждём остальные в ближайшем будущем. Существующий подход можно назвать патриотическим: литература о Великой Отечественной войне в учебниках каждого класса, Пушкин – с букваря по 11-й класс включительно, что очень важно, литература народов России есть также в каждом классе", - заявила Ямпольская на заседании комиссии по преподаванию русского языка и литературы.