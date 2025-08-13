Жителя Екатеринбурга судят за комментарии, которые он оставлял в канале бойца ВСУ

Жителя Екатеринбурга будут судить за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он оставлял негативные комментарии в Telegram-канале украинского бойца.

Как сообщили Накануне.RU в Чкаловском районном суде уральской столицы, у фигуранта было негативное отношение к военнослужащим Вооруженных Сил России на фоне проведения СВО. Со своего мобильного телефона уралец оставил несколько негативных комментариев про российских военных к публикациям в канале, который ведет боец ВСУ.

Сейчас уголовное дело поступило в суд. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, недавно в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела 75-летнего жителя поселка Цементный, обвиняемого в реабилитации нацизма в соцсетях. Сам он отказался признавать вину.