Билеты на The Magic Game в Екатеринбурге раскупили за 20 минут

Все билеты на The Magic Game или "Волшебную игру" в Екатеринбурге раскупили всего за 20 минут. При посещении сайта "УГМК Арены" сообщается, что билетов больше не осталось.

Напомним, что продажа стартовала сегодня - 13 августа в 13.00, однако уже менее чем через полчаса билеты закончились. Их цена варьировалась от 1,3 тыс. до 13 тыс. рублей. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на организаторов матча, это был только первый этап, за который были проданы только первые 4 тыс. билетов. Не ранее, чем за 10 дней до начала матча продажи возобновят.

Причиной такого решения стал риск попадания большого количества билетов перекупщикам.

Напомним, что дружескую игру 30 августа устраивает Павел Дацюк. Свой визит уже подтвердил Александр Овечкин, однако он станет не единственным звездным гостем - на игру также были приглашены мировые звезды хоккея из России, Канады и США, с которыми ранее сам выступал Дацюк. Среди них Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и еще четыре игрока "Автомобилиста". Имена остальных пока не сообщаются.

Ранее организаторы сообщали, что мошенники стали продавать фальшивые билеты по завышенным ценам – от 6 до 33 тысяч рублей.