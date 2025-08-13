Аксенов заявил, что в Крыму будут рады принять Трампа

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в республику.

"Такой вариант реален, если будет приглашение нашего Президента", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

"Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый", - добавил Аксенов.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, утверждает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. В сообщении говорится, что только это место соответствовало требованиям "для исторической встречи".

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ. Не исключено, что следующая встреча президентов состоится на российской территории.