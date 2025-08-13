МИД РФ сделал заявление о возможности "обмена территориями" с Украиной

В МИД РФ прокомментировали сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования.

"Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано", - заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, на фоне сообщений о планируемой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, в западных медиа и дипломатических кругах активизировались спекуляции о возможных сценариях мирного урегулирования на Украине. Центральное место в этих дискуссиях занял гипотетический "обмен территориями".