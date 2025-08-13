СБУ привлекает лучших пластических хирургов для "переделки" агентов

Служба безопасности Украины (СБУ) нанимает "топовых" пластических хирургов, чтобы изменить внешность своих агентов до неузнаваемости и обезопасить их, сообщил глава спецслужбы Василий Малюк* в интервью телеканалу "Мы-Украина".

После того, как внешность агента изменена, ему делают новые документы прикрытия, агенты начинают новое внедрение "с нуля". Впрочем, по словам Малюка*, пластических хирургов привлекают только в случае, если они попали в поле зрения российских силовиков.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга