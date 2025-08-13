Депутат Алексей Вихарев встретился с новым составом Молодежной палаты гордумы Екатеринбурга

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с новым составом Молодежной палаты при гордуме. Единоросс подробно рассказал о деятельности думы и партии, а также о собственном опыте работы депутатом.

Алексей Вихарев также ответил на вопросы молодежи, в том числе о выборах губернатора Свердловской области. Он напомнил, что отдавая свой голос, человек определяет будущую судьбу региона на несколько лет вперед. Именно поэтому важно сделать правильный выбор.

"Ребята работают недавно, но уже успели провести несколько заседаний и погрузиться в рабочие вопросы. Рад был познакомиться лично с каждым представителем нашей "молодежи", кто смог прийти на встречу. Активные, умные, любопытные, готовые работать на благо Екатеринбурга!" - отметил депутат.

Напомним, что новый состав Молодежной палаты был сформирован еще в мае 2025 года. В него, по итогам отбора, вошло 45 молодых людей, среди которых были как уже действующие депутаты, так и представители вузов.