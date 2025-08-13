На учениях "Запад-2025" отработают применение ядерного оружия и "Орешника"

На российско-белорусских учениях "Запад-2025" 12-16 сентября этого года военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника", сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это (ядерное оружие – прим. ред.) для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Виктор Хренин.