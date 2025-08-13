Mash: До 15 человек увеличилось количество пострадавших от кустарного алкоголя в Сочи

До 15 человек увеличилось количество пострадавших от кустарного алкоголя в Сочи, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, отравились еще трое туристов из Уфы. Двое мужчин находятся в больнице, один из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Уфе скончалась 36-летняя женщина. Ее госпитализировали уже после того, как она потеряла зрение.

По информации Mash, на данный момент от самодельных вина и чачи погибли 13 человек. Жертвы - семья из трех человек из Подмосковья, двое из Челябинска, двое из Комсомольска-на-Амуре, один турист из Пскова, жительница Уфы, трое из Донецка и мужчина, отдыхавший в "Бархатных сезонах".

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек. Некоторые из жертв - туристы. Следствие пытается выйти на производителей напитка.

Казачий" рынок в Сириусе, где продавали кустарную чачу, закрыли, договор аренды расторгнут. На прошлой неделе закрыли точку продажи чачи, при этом сам рынок продолжил работать.