Мессенджер Max выйдет из стадии бета-тестирования осенью

Мессенджер Max, который разрабатывает компания VK, выйдет из стадии бета-тестирования осенью, тогда же состоится презентация платформы и официальный запуск, передает РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании по экономике и финансам Александр Морозов.

Мессенджер, который власти позиционируют как национальную цифровую платформу, уже можно скачивать в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. При этом пользователям не доступен некоторый функционал, например, не все могут заводить собственные каналы.

Тем временем, власти уже приказывают чиновникам переходить на Max, а в ближайшее время сервис будет интегрирован с Госуслугами. Ранее в СМИ появлялись публикации по поводу того, что вопросы к безопасности мессенджера есть даже у ФСБ, не говоря уж о независимых IT-специалистов.