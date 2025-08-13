Стартовала работа межрегиональной конференции "Астраханская губерния - госЗАказ!"

"Государственные закупки – это стратегический инструмент, который может значительно повлиять на экономическое развитие страны, улучшение качества жизни граждан и создание устойчивой бизнес-среды. Важно, чтобы этот процесс был прозрачным, эффективным и ориентированным на интересы общества", - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в день открытии межрегиональной конференции "Астраханская губерния - госЗАказ!".

Это мероприятие проводится уже в седьмой раз. Площадка объединяет ведущих экспертов страны, представителей федеральных регуляторов и специалистов в области контрактной системы для обмена опытом и поиска новых решений, что особенно важно в период когда отечественная экономика продолжает адаптироваться к новым условиям.

"Перед нами стоят масштабные задачи, требующие слаженной командной работы. Участникам конференции предстоит обсудить вопросы закупок при реализации нацпроектов, направленных на развитие инфраструктуры, модернизацию системы здравоохранения, строительство и ремонт детских и образовательных учреждений, импортозамещение, а также примеры судебной практики и контрольной деятельности", - отметил Игорь Бабушкин.

Стоит напомнить ,что в Астраханской области развитию контрактной системы уделяется особое внимание. При этом регион готов делиться своим опытом в этой сфере и перенимать лучшие практики других регионов, подчеркнул Игорь Бабушкин и пожелал продуктивной работы участникам конференции.