Томская область встретила «Поезд Победы»

13 августа на железнодорожный вокзал «Томск-1» прибыл необычный состав. Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» два дня – 13 и 14 августа – предоставит возможность томичам ознакомиться с экспозицией, посвященной истории нашей страны времён Великой Отечественной войны.

Напомним, «Поезд Победы» это первая в мире интерактивная выставка, предоставляющая максимальный эффект присутствия посетителям. Выставка размещена в поезде, состоящем из 10 тематических вагонов. В 2023 году передвижной музей был пополнен вагоном, в котором разместили информацию о военных трибуналах – Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.

«С самого утра в поезде проходят экскурсии для школьников из Томска и районов области, для воспитанников детских домов, для пенсионеров и ветеранов. Они бесплатные, но их количество ограничено, так как «Поезд Победы» простоит на вокзале Томск-1 всего два дня. Значит, будем ждать его в Томске в следующем году, чтобы как можно больше наших жителей могли познакомиться с его экспозицией», — прокомментировал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Он подчеркнул, что для каждого гражданина страны, каждого жителя Томской области история Великой Отечественной войны – это история его семьи.

«Мы бережно храним нашу историческую память, не позволяя никому переписывать её в угоду своим интересам. Защищают её в зоне специальной военной операции и наши бойцы, которых мы тоже ждём дома с Победой. И она обязательно настанет», — сказал Владимир Мазур.

Стоит добавить, что Департамент по молодежной политике Томской области совместно с партнёрами подготовил тематические интерактивные локации, а для каждого посетителя экскурсоводы Волонтеров Победы могут провести экскурсию по вагонам памяти.

«Молодёжка» Народного Фронта региона сформировала фотовыставку о героях-защитниках Родины. Также организованы тематические мастер-классы по оказанию первой помощи, плетению маскировочных сетей, проводится акция «Письмо солдату». Ассоциация ветеранов разведки и спецназа представила выставку военной техники и оборудования. Движение Первых — викторину «Родина моя – Россия» на знание истории.

Организаторы выставки-музея «Поезд Победы» отмечают, что с начала ее работы (октябрь 2020 года) более 1,3 млн жителей России, Абхазии и Беларуси уже осмотрели экспозицию. Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы».

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была создана интерактивная версия экспозиции, которая состоит из 79 панорам, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов. В панорамные кейсы интегрировали видео с экранов и проекторов.