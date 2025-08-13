Глава СКР взял на контроль расследование дела об аварийном доме в Первоуральске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Первоуральске.

Напомним, речь идет о многоквартирном доме по улице Цветочная. Проверка показала, что еще в ноябре 2021 года дом был признан аварийным в связи с износом его конструкций. Постановлением администрации Первоуральска срок расселения был установлен до 31 декабря 2028 года, а затем снижен, но до 31 марта того же года. В прокуратуре с такими сроками не согласились и заявили, что намерены обращаться в суд.

Как сообщает информационный центр СК России, по ситуации расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.