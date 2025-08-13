Суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" почти 50 миллиардов рублей

Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с хозяина танкера "Волгонефть-212" и фрахтователя судна почти 50 млрд руб. на двоих. "Волгонефть-212" – один из танкеров, потерпевших крушение во время шторма в декабре 2024 года в районе Керченского пролива. С судов произошла утечка мазута, что нанесло колоссальный ущерб морю и прибрежной полосе.

Иск к владельцу и последнему фрахтователю подал Росприроднадзор. Ответчиками выступали ООО "Каматрансойл" (владелец) и ООО "Кама Шипинг", передает "Интерфакс".

По второму судну – "Волгонефть-239" – Росприроднадзор подал отдельный иск, там сумма ущерба оценена в 35,4 млрд руб.

Также отдельный иск к владельцам и фрахтователю танкеров подавала "Морспасслужба" – она требовала взыскать солидарно 485 млн руб.