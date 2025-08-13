Запорожские депутаты просят отсрочить обязательную сдачу ЕГЭ в воссоединенных регионах

Заксобрание Запорожской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить процесс интеграции воссоединенных регионов в российскую систему образования.

Ранее предполагалось, что она должна завершиться в 2025/2026 учебном году. Но из-за продолжающихся боевых действий, дефицита кадров и недостаточной материально-технической базы большинство учебных заведений не в состоянии выполнить все требования, говорится в пояснительной записке. Незавершенные ремонты и обновление материально-технической базы приводят к тому, что школы, колледжи и вузы не могут вовремя завершить все процедуры лицензирования и аккредитации.

Предлагается продлить срок действия временной лицензии до 1 января 2028 года, а возможность выпускников 9-х и 11-х классов выбирать формат государственной итоговой аттестации на 2026/2027 и 2027/2028 учебные годы, то есть продлить добровольную сдачу ЕГЭ вплоть до набора в вузы на 2028/2029 учебный год.

Существующий переходный срок порождает коллизию, связанную с тем, что недавно освобожденные города и поселки, находясь в полуразрушенном состоянии, но переходя в российскую юрисдикцию, сталкиваются с необходимостью практически мгновенно переходить на российские стандарты. Это очевидно невозможно и вынудит власти в той или иной форме продлевать сроки интеграции либо для всех воссоединенных регионов, либо делить их на районы, устанавливая для каждого свой переходный период.

Характерно, что в 2025 году во всех четырех регионах ЕГЭ сдавали менее 2 тыс. выпускников из более чем 20 тыс. Даже спустя три года выпускники в них массово не хотят сдавать ЕГЭ.