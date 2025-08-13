В Пермском крае из безработных решили сделать охранников

Министерство труда и социального развития Пермского края озаботилось снижением количества безработных в регионе. Тех, у кого нет работы, предлагается переучивать, чтобы они становились охранниками.

Об этом говорится в приказе руководителя министерства Павла Фокина. Профессия "охранник" внесена в перечень приоритетных профессий и специальностей для профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан в Пермском крае на 2025 г.

Приказ опубликован на сайте министерства. Он вступит в силу через десять дней после его официальной публикации, то есть 14 августа.