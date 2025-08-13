Киев готов обсуждать с Москвой "воздушное перемирие" – офис Зеленского

Киев готов обсуждать с Москвой "воздушное перемирие" – мораторий на нанесение ударов ракетами и дронами, в перспективе это может стать началом для "реалистичных позиций на переговорах", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

В то же время Подоляк считает маловероятным, что Россия откажется использовать стратегическую авиацию и беспилотники, поскольку их использование является инструментом давления на Украину.

Ранее западные СМИ сообщали, что Кремль, якобы, готов обсудить некоторые "уступки", на которые может пойти для сближения с президентом США Дональдом Трампом. Среди них – прекращение огня в воздухе.