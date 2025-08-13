13 Августа 2025
Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор на пресс-конференции ответил на вопросы про образование, бойцов СВО и TNF

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл традиционную летнюю пресс-конференцию, приуроченную ко дню рождения региона (завтра, 14 августа, ему исполнится 81 год). Политик ответил на различные вопросы, сообщает информационный центр правительства области.

Говоря о системе профессионального образования, Моор отметил, что сегодня все действующие средние профессиональные образовательные организации готовят разных специалистов.

"На мой взгляд, сейчас стоит вопрос в повышении престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, в хорошей зарплате. Сегодня многие жители села хотят жить в режиме городского жителя: работать восемь часов, ездить в отпуск летом и тд. Это комплексный вопрос. Мы можем обучить, но пойдут ли они работать? Это комплексный вопрос, в том числе и к работодателям", - сказал губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор(2024)|Фото: Накануне.RU

Другой вопрос касался использования российского мессенджера Max.

"У меня в телефоне "Макс" уже есть. А с точки зрения ведения канала, мы подготовим все необходимые документы. Я уверен, что он у нас появится", - сказал глава региона.

Также губернатор сообщил, что 15 августа в Тюменской области стартует образовательный модуль программы "Боевой кадровый резерв". В числе участников – три девушки. Всего к обучению приступят 34 человека. В резервном списке 31 человек – бойцы, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Александр Моор высказался о проведении TNF, который состоится осенью.

"Идёт активная подготовка к промышленно-энергетическому форуму. Он каждый год повышает своё значение как одна из ведущих отраслевых площадок. Уже сейчас поданы более 12 тыс. заявок, 900 компаний из 50 регионов России. Из иностранных государств подтверждены Китай, Казахстан, Беларусь", - сказал Александр Моор.

Теги: Александр Моор, пресс-конференция, вопрос, ответ


