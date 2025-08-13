Бывший замглавы Химок Минаев сбежал из России за день до возбуждения уголовного дела

Бывший заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию за день до того, как стал фигурантом уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Минаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Кто выступил в роли информатора чиновника неизвестно, но 9 июня Минаев прознал о планируемых в отношении него оперативно-следственных действиях. На следующий день он написал заявление на отпуск и вечером того же дня скрылся.

Между тем, уже 24 июля в администрацию Химок снова пришли силовики – на этот раз уже к другому заместителю главы города – Ирине Жданкиной. Также сообщалось о задержании ее подчиненной – начальника управления по развитию территорий и инвестициям Евгении Янченко.