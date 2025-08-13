В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Ломоносова

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 августа по 15 сентября специалисты АО "ЕТК" будут проводить модернизацию тепловых сетей от дома № 26 по улице Ломоносова до улицы Избирателей. При этом, работы будут проводиться без перекрытия перекрестка улиц Ломоносова и Избирателей. Общественный транспорт продолжит курсировать по привычному маршруту, а вот автомобилям придется объезжать зону ремонта по улицам: Избирателей, Победы и 40-летия Октября.

Проводить работы планируется в несколько этапов. Следующие запланированы на период с 16 сентября по 16 октября и с 17 октября по 5 ноября.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, где отображаются все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.