"Ситуация странная": находящегося на передовой свердловского бойца СВО оставили без выплат

Участник СВО из Свердловской области пытается добиться выплаты задолженности по денежному довольствию, которая начала копиться с начала года. В ситуации пришлось разбираться депутату Госдумы от региона Максиму Иванову.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, к нему обратилась супруга военнослужащего из Заречного, которая сообщила, что мужу стали платить заметно меньше, при том, что боец безвылазно находится на передовой. А обращения к командиру части ни к чему не привели.

"Ситуация странная, конечно. Ладно бы человек был "залетчиком". В этом случае еще как-то можно объяснить такое личное отношение командира. Но боец с оружием в руках находится в зоне максимального риска для жизни, на передовой", - отметил Иванов.

Депутат направил запрос в Генеральную прокуратуру. В ходе проверки подтвердилось, что из-за нераспорядительности командования части уральцу не выплачивали суточные, ежемесячную надбавку к денежному довольствию в размере двух окладов по занимаемой должности и ежемесячную соцвыплату.

"В результате проблема участника СВО из Заречного начала решаться весьма динамично. И хотя средства пока не поступили на счет бойца, уверен, все решится благополучно. Вопрос продолжаю держать на личном контроле", - добавил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда матери пропавшего на СВО бойца отказывались платить его денежное довольствие.