Губернатор Югры во время визита в ДНР побывал в восстанавливаемой Макеевке

Губернатор Югры Руслан Кухарук побывал с рабочим визитом в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Ростовской области. Насыщенная программа визита включала встречи, посещения различных объектов. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Югра активно сотрудничает с ДНР – с 2022 г. поддерживает подшефную территорию, город Макеевку. 30 мая 2022 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и администрацией города Макеевка. В июле 2024 года заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Югрой, ДНР и Московской областью. За 2022–24 гг. автономный округ восстановил 337 объектов Макеевки, среди которых — многоквартирные дома, объекты спорта, здравоохранения, образования и ЖКХ.

Одним из городов, где побывал губернатор, стала Авдеевка. Главы Югры Руслан Кухарук и ДНР Денис Пушилин осмотрели стройплощадку жилого дома, восстановление которого по запросу местных жителей взяло на себя правительство Югры. Работы по капитальному ремонту идут в жилом доме, на крышу которого батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города 17 февраля 2024 г.

В доме – пять этажей, шесть подъездов, 70 квартир. Ориентировочная площадь – 6,6 тыс. "квадратов". Генеральный подрядчик – АО ГК "Северавтодор". В настоящий момент в полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца 2025 г. перед строителями стоит задача закрыть теплый контур. Завершение работ запланировано на 2026 г. Осмотрели политики и другие строительные объекты. После этого Руслан Кухарук и Денис Пушилин торжественно поздравили работников строительной отрасли с Днём строителя, отметив вклад каждого специалиста в восстановлении города.

Во время визита в ДНР губернатор автономного округа посетил подшефную Макеевку, где осмотрел социальные и инфраструктурные объекты города. По словам Руслана Кухарука, в этом году Югра завершит работы по реновации уже начатых объектов города. Обустраивается спортивное ядро лицея №2 "Престиж", которое будет использоваться не только учениками, но и жителями близлежащих микрорайонов. Также идёт капремонт здания детского сада №19, включая оснащение мебелью и оборудованием.

Ещё одним важным социальным объектом стал городской Дворец детского и юношеского творчества имени Джарты, где сейчас идёт комплексный ремонт внутренней части здания. По словам губернатора Югры, регион ведёт проектирование современного физкультурно-оздоровительного комплекса, стройка которого начнётся в следующем году.

"Весь наш путь — от восстановления выбитых окон к новым дорогам и социальным объектам — направлен в сторону мирного будущего Макеевки. Мы видим её не просто восстановленной до прежнего уровня. Это будет современный, комфортный, привлекательный город. Место, где хочется жить, растить детей и строить планы", - сказал Руслан Кухарук.

После ДНР губернатор Руслан Кухарук прибыл в Ростов-на-Дону, где также поучаствовал в различных мероприятиях. Глава региона встретился с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции и передал бойцам высокотехнологичное оборудование и снаряжение, которые были закуплены по заявкам частей, в составе которых несут службу югорчане.

"Мы передали необходимое оборудование и технику бойцам по их заявкам, который поступили в адрес Правительства Югры. Это квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, FPV-дроны и другое оснащение, которое требуется на передовой. Нам удалось сократить цикл от обращения до поставки на фронт для того, чтобы как можно скорее обеспечить бойцов необходимым оборудованием. Сегодня каждый житель Югры вносит свой вклад в приближение Победы, обеспечивая надежный тыл для военнослужащих", – отметил Руслан Кухарук.

Во время встречи бойцы отметили улучшения во времени поставок оборудования и техники, а также во взаимодействии с окружными властями. Губернатор Югры подчеркнул, что решение по налаживанию поставок на передовую было принято Правительством автономного округа как приоритетное. Также Руслан Кухарук поблагодарил бойцов за их службу и защиту Родины.

Другая встреча состоялась с представителями Гуманитарного добровольческого корпуса. Это участники проекта "Доброслужащий", студенты, работники образования, культуры из разных регионов нашей страны – некоторые в ротации уже не в первый раз.

"Договорились организовать в Ханты-Мансийске совместную выставку о работе Гумкорпуса, приуроченную к 95-летию округа. Также пообщался с бойцами, находящимися на лечении в госпитале. Поговорили о планах после выздоровления, мерах поддержки. Специалисты профильных ведомств, социальные координаторы поддерживают постоянную связь с военнослужащими и их семьями", - отметил Руслан Кухарук.