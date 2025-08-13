Starlink Илона Маска заработал в Казахстане

Сервис спутниковой связи Илона Маска Starlink начал работу в Казахстане.

"12 июня Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг", - сообщили в профильном министерстве.

Власти Казахстана рассчитывают, что Starlink обеспечит интернет в отдаленных и труднодоступных районах республики.

В России сервис официально не работает из-за санкций, введенных после начала СВО.