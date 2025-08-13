Дело екатеринбуржца, по вине которого иномарку отбросило в людей на тротуаре, направили в суд

Прокуратура направила в суд дело водителя из Екатеринбурга, по вине которого пострадало три человека. Речь идет о мартовском инциденте в Железнодорожном районе, когда иномарку в результате столкновения отбросило на тротуар, где находились люди.

ДТП произошло 27 марта текущего года, когда обвиняемый на "БМВ-520" ехал по ул. Техническая со стороны ул. Бебеля. При приближении к регулируемому светофорами перекрестку с проездом Теплоходный, водитель хотел повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра. Он не уступил дорогу "CHERY ARRIZO 8" и с силой врезался в него.

"CHERY ARRIZO 8" отбросило вправо по ходу его движения на тротуар, где находились пешеходы. Серьезные травмы были нанесены двум взрослым и 15-летнему школьнику. Специалисты квалифицировали их как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Водителю "БМВ-520" 1994 г.р. предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.