Минприроды опубликовало тарифы экосбора на 2026 год: на ряд товаров он вырастет в разы

Минприроды России подготовило тарифную сетку экологического сбора (и повышающих коэффициентов) на 2026 год. Для некоторых групп товаров сбор вырастет в несколько раз. При этом Российский экологический оператор (РЭО), помогавший с расчетом повышения тарифов, заявляет, что рост сбора не окажет значительного влияния на стоимость товаров.

"Совокупный вклад экосбора в рост цен по всей потребительской корзине составит не более 0,3%. Наибольшее влияние ожидается в сегменте продовольственных товаров. Здесь средний рост цен прогнозируется на уровне 0,54%. Это объясняется тем, что в отдельных категориях доля упаковки в себестоимости продукции особенно высока. К примеру, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия — могут вырасти от 0,4% до 0,7%, в зависимости от упаковочной нагрузки и логистики. В непродовольственном сегменте рост цен в среднем оценивается на уровне 0,28%, однако в отдельных товарных группах он может быть выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние может составить около 1,2%, в сегменте чистящих и моющих средств — около 1,1%", - говорится в сообщении РЭО.

Огромный рост экосбора ждет производителей одежды и текстильных изделий. Сейчас им приходится платить менее 19 тыс. руб. за тонну, с 2026 года – более 89 тыс. руб. Также значительный рост тарифов ждет производителей электрического освещения, упаковочных пластмассовых изделий. Всего тарифы планируется установить для 52 товарных групп и упаковке.

РЭО сообщает, что повышающий коэффициент учитывает сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации и переработки, востребованность вторсырья на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил довести переработку твердых коммунальных отходов к 2030 году до 100%. Сейчас на переработку направляется около 55% бытовых отходов.