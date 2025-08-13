Музейный комплекс в Верхней Пышме открывает аэроперрон с лайнерами

В Музейном комплексе в Верхней Пышме открывают аэроперрон, где представят ключевые отечественные пассажирские самолеты второй половины 20 века.

Открытие состоится сегодня - 13 августа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса. На нем гостям впервые презентуют турбовинтовой Ан-24, многоцелевой Ан-72 и трехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет третьего класса Як-40.

Посетителям также покажут борт Ту-134 и ближнемагистральный Ил-14.