Шлейф пепла от Ключевской сопки накрыл Петропавловск-Камчатский

Шлейф пепла из вулкана Ключевская сопка поднялся уже на 12 километров над уровнем моря – это высота полетов большей части гражданских самолетов. Также, по данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, шлейф пепла сейчас накрывает Петропавловск-Камчатский. Сейчас в регионе действует оранжевый код авиационной опасности.

"Шлейф от него [вулкана] распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там не исключается выпадение незначительного количество пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не зарегистрировано", - отметили в МЧС.

Вулканы Камчатки активизировались после мощного землетрясения, произошедшего в регионе 30 июля. Проснулись как регулярно извергающиеся вулканы, так и дремавшие сотни лет. Например, вулкан Крашенинникова не проявлял активности около 500 лет.