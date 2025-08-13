Сергей Рукшин: Отменить домашнее задание в школе хотят вредители

Всерьез говорить об отмене домашних заданий для школьников может только вредитель либо абсолютно некомпетентный человек. Так прокомментировал инициированное спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсуждение этого вопроса Сергей Рукшин, народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239, профессору РГПУ им. Герцена и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов — выдающихся математиков Григория Перельмана и Станислава Смирнова.

Володин ссылается на то, что дети перегружены в школе, а дома они большей частью переписывают готовое из интернета или им делает задания ИИ. От этого надо уходить и вводить что-то творческое и развивающее критическое мышление. Депутаты подумают над этим и осенью предложат.

Рукшин подчеркивает, что домашнее задание выполняет важнейшие функции. Это прежде всего воспитательная: ребенка нужно с детства приучать к труду, а не растить поколение бездельников. Также это функция повторения и запоминания. Таковы законы памяти. Лишь мизерный процент детей могут запомнить материал с одного раза. Чтобы знания закрепились, их нужно повторить через час, день, неделю и месяц. Без домашних заданий механизм запоминания не работает. Если же убрать "домашку", то российская школа станет как американская, которая является социальным учреждением, где просто держат детей.

Это все проявление нынешних разрушительных тенденций, уверен народный учитель. Уже давно дети учат только те предметы, по которым им сдавать ЕГЭ. Все остальное им безразлично, к этому их подталкивает сама система. В результате современные дети в большинстве своем не знают ни истории, ни географии, ни культуры своей страны и являются объектами для манипуляций.

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" профессор математики Алексей Савватеев сравнивает призыв отменить "домашку" с предложением ликвидировать полицию, ведь коррупция все равно существует, причем даже в полиции. А вот проблема перегруженности школьников действительно есть. За последние лет десять школьная нагрузка значительно выросла как за счет дополнительных уроков, так и за счет внеурочной деятельности. Так, материал по физике увеличился на треть, а времени на него стало на треть меньше. То есть преподавать физику теперь нужно быстрее, а школьникам больше делать дома. Это результат вредительских образовательных программ. Нужно просто возвращаться к научно обоснованным стандартам советской школы.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее отмечал, что нужно прежде всего "почистить" школьную программу, которая замусорена ненужными вещами. И в результате ее можно будет спокойно сократить на четверть без всякой потери качества, что сильно уменьшит и нагрузку на школьников.