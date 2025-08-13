СМИ: Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, утверждает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В сообщении говорится, что только это место соответствовало требованиям "для исторической встречи". При этом отмечается, что Белый дом надеялся избежать ситуации, "когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта", пишет РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Говорят, что выбор места не случаен: он сигнализирует о возрождении арктической повестки в отношениях держав.