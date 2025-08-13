В Екатеринбурге трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа

В Екатеринбурге полиция изъяла детей из семьи, где пострадала трехлетняя девочка. В понедельник днем ребенок по недосмотру родителей выпал из окна шестого этажа.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 11 августа четверо малолетних находились в квартире по адресу Родонитовая, 1. Родителей не было дома, за детьми присматривала бабушка. В какой-то момент женщина оставила их в соседней комнате. Дети смогли открыть окно, из-за чего трехлетняя девочка выпала наружу.

Очевидцы вызвали "скорую помощь", сама же бабушка узнала о трагедии только от соседей. Через некоторое время в квартиру прибыли родители, при этом мать пострадавшей имела признаки алкогольного опьянения. Сама она пояснила, что ездила навестить родных, а ее супруг находился на работе. В квартире сотрудники ПДН выявили беспорядок и антисанитарию.

На обоих родителей были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ранее на учете в полиции семья не состояла. Материалы проверки направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер.

Как добавили в МВД, пострадавшая девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще троих детей полицейские изъяли по социальным показаниям и также поместили в медучреждение.