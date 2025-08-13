Один из участников ограбления отделения почты в Москве - пенсионер

Один из обвиняемых по делу об ограблении отделения "Почта России" в Москве, - 67-летний пенсионер. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Суд 11 августа отправил Виктора Федькина в СИЗО.

Напомним, утром 8 августа два человека в масках ограбили отделение "Почты России". Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали деньги из отделения на улице Медиков. После нападения преступники скрылись на машине. В прокуратуре заявили, что было похищено порядка 4,8 миллиона рублей.

По делу задержаны пять человек. Им предъявлены обвинения в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.