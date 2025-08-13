В Екатеринбурге две 12-летние девочки попали под "Газель"

В Екатеринбурге две школьницы угодили под колеса "Газели". Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 12 августа примерно в 15.28 вблизи дома №30 на Серафимы Дерябиной. По предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Амундсена по Бардина, но при повороте налево не уступил дорогу двум пешеходам. В результате две девочки 2013 г.р. были доставлены в ДГКБ № 9 для оказания медицинской помощи.





Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем "Газели" находился 49-летний местный житель с 11-летним водительским стажем, за который всего один раз привлекался к административной ответственности. На месте ДТП он прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат – трезв.

Сам водитель рассказал, что не заметил девочек из-за боковой стойки. Его привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ "Не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". По факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а въезжать на "зебру" только после того, как полностью убедились, что на дороге нет пешеходов.