В Волгограде эвакуируют жителей многоэтажки из-за упавших обломков БПЛА

Обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Ополченской. Жильцов дома эвакуируют. Обломки будут обследованы саперами.

Бочаров также сообщил, что сегодня ночью средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Пострадавших и повреждений объектов нет. В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.