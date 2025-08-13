В Новой Москве девочку в бассейне за волосы засосало в трубу

В бассейне развлекательного комплекса в Новой Москве 12-летнюю девочку засосало в трубу.

Инцидент произошел в открытом бассейне заведения на аллее Витте. 12-летняя девочка нырнула, ее волосы попали в трубу, находящуюся в нижней части бассейна. Из-за этого она не смогла самостоятельно вынырнуть и некоторое время пробыла под водой, сообщили в прокуратуре Москвы. Помощь ребенку оказали мама и сотрудник бассейна.

После происшествия девочку осмотрели медики и приняли решение госпитализировать.

Сейчас прокуратура проверяет работу комплекса.