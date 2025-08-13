207 тысяч свердловчан не смогут отправиться в отпуск из-за долгов

207 тыс. свердловчан не могут отправиться за границу из-за накопленных долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы напомнили, что при задолженности "договориться" о выезде из страны перед самим отправлением не выйдет, и о снятии ограничений необходимо позаботиться заранее. Узнать о долге и оплатить его можно на официальном сайте ГУФССП или на портале "Госуслуги". Узнать об ограничении в праве выезда можно через сервис "О ходе исполнительного производства" в личном кабинете на сайте Госуслуги.



Прием граждан судебными приставами проводится только по предварительной записи. Подходящее для посещения время необходимо выбрать с помощью сервиса "Электронная очередь записи на личный прием", находящегося на официальном сайте Главного управления.