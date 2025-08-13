Легендарный альпинист Николай Тотьмянин скончался после восхождения на пик Ленина

В Бишкеке скончался легендарный советский и российский альпинист, шестикратный обладатель звания "Снежный барс" Николай Тотьмянин, ему было 66 лет. Сердце одного из сильнейших высотников страны остановилось после восхождения на пик Победы, сообщили в Федерации альпинизма России.

"Николай Тотмянин – заслуженный мастер спорта России, обладатель Золотого Ледоруба, профессиональный горный гид, всю свою жизнь целиком и без остатка посвятил высотным восхождениям. Среди его выдающихся достижений – пик Жанну (7710 м), западная стена К2, северная стена Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест с северной стороны", - говорится в сообщении федерации. Тотьмянин покорял самые сложные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, Гималаев и Альп.

Тотьмянин был капитаном сборной России по альпинизму во многих экспедициях.