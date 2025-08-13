13 Августа 2025
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Технический университет УГМК объявил дополнительный набор на бюджетные места

В Техническом университете УГМК стартовал дополнительный набор на программы высшего образования за счет средств государственного бюджета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, подать документы можно до 21 августа 2025 года.

Основной этап приема завершился, большинство абитуриентов подтвердили свое зачисление, но еще есть возможность поступить. Вузы запускают дополнительный набор — вторую волну приемной кампании.

Направления дополнительного приема в Техническом университете УГМК (бюджет, очная форма обучения):

  • Металлургия
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Горное дело.

Университет готовит специалистов не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Студенты обеспечены современными условиями для учебы, проживания и отдыха. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Студенты Технического университета УГМК(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

В общежитии университета каждый блок, где проживают по 3-4 человека, оборудован спальней с учебной зоной, санузлом с душевой. В комнатах – Wi-Fi, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, кровати, шкафы, утюг и гладильная доска. Также в здании есть тренажерный зал и комната отдыха. Безопасность студентов обеспечивается круглосуточной охраной, системой видеонаблюдения и пропускным режимом.

Рядом с университетом расположены магазины, кафе, кинотеатр, Музейный комплекс гражданской и военной техники – один из самых больших в мире музеев истории техники, ледовая арена и Дворец спорта. С этого учебного года студенты, имеющие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.

Студенты Технического университета УГМК(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Подача заявлений проводится через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг. Дополнительная информация доступна на сайте вуза.

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них – еще до окончания обучения. В 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Теги: Технический университет УГМК, места, набор, бюджет


