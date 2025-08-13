Учителя будут следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Школьным учителям в России рекомендовали проследить за высказываниями детей мигрантов, для того чтобы выявить у них возможные склонности к преступлениям.

Об этом говорится в методических рекомендациях по организации работы в образовательных учреждениях с несовершеннолетними иностранными гражданами, склонными к совершению правонарушений. Документ появился на сайтах региональных министерств образования и просвещения Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей. Рекомендации разработаны Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки. В методичку входит чек-лист по выявлению детей-иностранцев, склонных к противоправным действиям.

В документе также содержится информация о профилактических мероприятиях с детьми и их родителями. Сам порядок взаимодействия четко не регламентируется. Педагоги должны взять на заметку фразы в письменных работах обучающихся, которые говорят о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и госсимволике. Они также будут наблюдать, какое отношение дети мигрантов высказывают к содержанию уроков "Разговоры о важном". Учителя должны подмечать у школьников резкое увеличение числа разговоров на политические, социальные и религиозные темы, во время которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки нетерпимости.

Насторожить должно наличие у подростка одежды и предметов с атрибутикой и символикой религиозного радикализма, экстремизма и криминальных субкультур, проявление интереса к интернет-ресурсам, которые содержат шок-контент и деструктивную информацию, сообщают "Ведомости".

Напомним, группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона, предполагающий отмену бесплатного образования для детей мигрантов, а также об ограничении для них до трех количества попыток сдачи тестирования на знание русского языка в течение года.