Разрыв цен между "первичкой" и "вторичкой" увеличился до 80%

В России разрыв цен между новостройками и "вторичкой" достиг 80%.

Во II квартале текущего года такой показатель зарегистрировал Центробанк РФ. Регулятор считает, что это создает риски для россиян. Так, если гражданин сейчас купит квартиру в кредит в новом доме и не сумеет заплатить по ипотеке, то даже после продажи жилья он может остаться должен банку из-за разницы стоимости новых квартир и жилья на вторичном рынке.

По данным регулятора, в апреле-июне разрыв достиг 60%, а средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 205 тыс. руб. тогда как на вторичном рынке дошла до 128 тыс. руб. В некоторых регионах разница еще больше. Так, в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тыс. руб., а на вторичном рынке составила 164 тыс., сообщают "Известия".

В России после снижения ключевой ставки Центробанка спрос на недвижимость на вторичном рынке значительно вырос.