Минобороны РФ: Киев готовит провокации перед встречей Путина и Трампа

Украина готовит провокацию в городе Чугуев Харьковской области.

Как сообщает Минобороны России, Киев попытается сорвать намеченные на 15 августа переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдут на Аляске.

По данным военного ведомства, в Чугуев 11 августа доставили группу западных журналистов. 15 августа Вооруженными силами Украины спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения.

Министерство отмечает, что данную атаку должны будут зафиксировать иностранные СМИ, ответственность за нее возложат на армию России, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске.