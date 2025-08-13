Около 5 миллионов мальков рыб ценных пород в реки Югры выпустил "РН-Юганскнефтегаз"

Компания "РН-Юганскнефтегаз" активно занимается восстановлением популяции ценных пород северных рыб. В июле в реки Югры выпустили 4,6 миллиона подрощенных мальков. Предприятие принимает участие в мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биоресурсов c 2017 года и за это время выпустило в водоемы Югры около 300 млн мальков рыб ценных и особо ценных пород.

Этим летом в рамках программы по восстановлению биоресурсов Обь-Иртышского бассейна в естественную среду обитания отправились более 2,2 млн мальков пеляди, 707 тыс. муксуна, 458 тыс. особей сибирского осетра.

В этом году нефтяники впервые добавили в выпуск мальков нельмы - реки пополнились более 1,24 млн особей этой рыбы. Нельма – ценная промысловая рыба из семейства лососевых, обитающая в пресных водах бассейна реки Оби. Это крупная рыба, достигающая веса до 50 килограммов и длины более 1 метра. Для её разведения требуются особые условия: мальки выращиваются в специализированных рыбоводных хозяйствах при температуре воды 4-10°C и постоянной аэрации. В возрасте 2-3 месяцев молодь достигает размера 3-4 сантиметра и готова к выпуску в естественную среду обитания.

Учет и выпуск выращенной молоди осуществляется под контролем государственной Комиссии Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, что гарантирует высокую выживаемость мальков в естественной среде. Это важный шаг в сохранении биоразнообразия и поддержании рыбных запасов региона. Экологическая ответственность является одним из приоритетных направлений деятельности "РН-Юганскнефтегаз". Компания последовательно реализует комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление природных ресурсов региона.

"РН-Юганскнефтегаз" – ключевой добывающий актив НК "Роснефть". Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках общей площадью 21 тыс. км2 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Накопленная добыча предприятия с начала деятельности составляет более 2,7 млрд тонн нефти.