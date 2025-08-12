В Костромской области правом продажи предоставленного земельного участка воспользовались 90 семей участников СВО

Костромская область стала одним одним из первых регионов страны, в котором по инициативе губернатора Сергея Ситникова был принят закон о бесплатном выделении земли участникам СВО их семьям для строительства жилья.

Также была предусмотрена возможность продажи земли в качестве еще одного механизма финансовой поддержки военнослужащих.

Как доложил накануне Сергею Ситникову заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев, в регионе военнослужащими и членами их семей уже на данный момент проданы 90 участков. Большинство из них расположены в Костроме, Костромском, Нерехтском и Красносельском районах.

Сейчас на этапе продажи находятся еще 62 участка. Стоимость участков от 1,5 миллиона рублей и выше.

Военнослужащие считают востребованной эту меру региональной поддержки. На данный момент в Костромской области участникам спецоперации предоставлены в собственность 1237 земельных участков. В работе находятся 57 заявок. Доступны для передачи военнослужащим и их семьям свыше 800 наделов.