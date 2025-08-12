В Мурманске и Санкт-Петербурге вспоминают погибших 25 лет назад подводников с "Курска"

В Мурманске и Санкт-Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия, связанные с 25-летней годовщиной гибели атомной подводной лодки "Курск".

В Петербурге днем в Николо-Богоявленском морском соборе провели поминальное богослужение. А затем у мемориала на Серафимовском кладбище города состоялась минута молчания по погибшим членам экипажа АПЛ. В церемонии участвовал родственники погибших, представители ВМФ и властей города.

Также траурное возложение венков с участием руководства Мурманской областм прошло у мемориала "Подводникам, погибшим в океане" в гарнизоне Видяево, откуда "Курск" ушел в последний поход.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море во время учений. Погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, на борту взорвалась торпеда.